Киевлянин устроился работать таксистом и продал служебный автомобиль за 800 долларов

В Киеве мужчина устроился на работу таксистом по поддельным документам, а когда ему передали автомобиль, он продал его за 800 долларов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение об исчезновении автомобиля. В ходе проверки информации оперативники установили механизм преступления и выяснили, что к угону причастен 35-летний местный житель.

«Киевлянин в интернете нашел объявление о работе в службе такси. Чтобы получить работу, он подделал паспорт гражданина Украины и водительское удостоверение. Далее встретился с работодателем, который передал ему в пользование автомобиль «Renault Modus». После этого злоумышленник скрылся. Полиция нашла его и задержала. Правонарушитель признался, что авто он продал за 800 долларов США», - сообщили в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение автомобиля.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Ингульского района разыскивает угнанный «Mercedes».