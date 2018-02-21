В Николаеве патрульные задержали мужчин, которые пробрались в частный дом и избили его хозяина на глазах у семьи

В Николаеве во вторник, 20 февраля, двое злоумышленников напали на хозяина частного дома и избили его.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

Так, в 17:30 патрульным сообщили, что в одном из домов по улице Купорная человек кричит и просит о помощи. Прибывшие инспекторы выяснили, что двое молодых людей проникли во двор частного дома и, когда хозяин вышел и спросил, что они здесь делают, избили его черенком от лопаты.

Все это происходило на глазах у жены хозяина и трех его малолетних детей. После того как женщина начала кричать о помощи, злоумышленники убежали в неизвестном направлении.

Получив приметы нападавших, патрульные начали обследование прилегающих улиц и переулков, и на улице второй Набережной увидели двух мужчин, похожих на злоумышленников. Увидев патрульный автомобиль, один из мужчин начал бежать, выбросив в кусты черенок от лопаты. Полицейские задержали нападавших, а хозяин дома опознал их.

Выяснилось, что один из двух 28-летних местных жителей находится в розыске, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Патрульные вызвали на место для дальнейшего выяснения по делу следственно-оперативную группу Центрального отдела полиции.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине полицейские задержали двоих мужчин, ограбивших дом и угрожавших хозяину.