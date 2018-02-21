Если есть что предъявить и это можно доказать – предъявляйте.

Как тролли в интернете пишут сейчас – мол, «…..когда убивал, не смеялся….», или что то там ещё.

Так в чём дело? Вперёд, в полицию, на горячую линию прокуратуры в качестве очевидца или свидетеля, инкогнито. Тем более, что именно для вас было организовано мероприятие и целый генпрокурор приезжал в Николаев лично принимать достоверную информацию и жалобы на «Мультика».

Если сказать нечего – жало нужно забить, ибо яд и желчь портят общее самочувствие и в без того в достаточно уставшем организме.

Можно открыть глазки и посмотреть на условия жизни пенсионеров, не всех, но есть на кого, можно пройтись по детским площадкам, кстати, со своим ребёнком, и отпустить его поиграть в загаженой песочнице – по утрам владельцы собачек мило выгуливают своих питомцев, опять таки факт не общий, скорее частность. Можно пройтись по больницам для деток с ДЦП, вот именно те учреждения на содержание которых «государство» выделяет «миллионы гривен», прямо как на содержание своих гаражей. Или, как вариант, можно обратить внимание, ну хоть попробовать это сделать, на формирование стоимости электроэнергии и природного газа для населения и обратить внимание на размер пенсионного содержания для стариков, а потом попытаться понять, реально ли вообще выжить при такой данности. Продолжать можно бесконечно, всё зависит от того, что ты готов воспринимать, а что нет.

Скажу державною, бо дуже влучно – все залежить від того чи СПРОМОЖНИЙ ти сприймати різну інформацію, чи тільки те, що дають «хавати».

Суб’єктивність та об’єктивність.

Скажу своё мнение: как на протяжении всей истории человечества, так и сейчас в нашей стране в особенности, правительство и бизнес от власти продолжают использовать старые как мир принципы управления – принцип кнута и пряника, принцип сакральной жертвы, принцип хлеба и зрелищ и ещё массу других принципов, которые появились в угоду сегодняшнему дню.

Именно данная политика способствует личному обогащению и плодит себе подобных, плодит зашоренных, плодит тех, кто смотрит туду, куда кинут жратву и бабос, а по сторонам, немного назад и совсем капельку вперёд – нахуй нада…..

Настанет время и к каждому придёт его собственный судья и исполнитель наказания, к каждому, не зависимо от чинов, рангов, регалий и занимаемых ступеней…