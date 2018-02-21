Мошенник из Николаева под предлогом утепления домов украл около 27 тысяч гривен

В Первомайске мужчина под предлогом утепления фасадов домов и квартир украл у жителей в общей сумме почти 27 тысяч гривен.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции.

Так, в полицию обратились местные жители с заявлениями о том, что они стали жертвами мошеннических действий. От заявителей правоохранители узнали, что в течение мая-ноября 2017 года злоумышленник, распространяя через знакомых информацию о предоставлении им услуг по утеплению фасадов домов и квартир, брал предоплату в полном размере, но в оговоренный срок не приступил к выполнению ни одного заказа.

Когда заказчики начали ему звонить и задавать вопросы, злоумышленник под различными предлогами просил отсрочки в выполнении строительных работ, а потом вообще переставал отвечать на их звонки, выключив свой мобильный.

Выяснилось, что злоумышленником оказался 26-летний житель Николаева, который весной прошлого года в поисках заработка приехал в Первомайск, где нескольким заказчикам предоставил услуги утеплительных работ по умеренной цене, тем самым сделав себе рекламу. Когда же количество клиентов значительно возросло, мужчина, взяв предварительно с каждого деньги за выполнение будущих заказов, сбежал.

Обманув доверчивых граждан, злоумышленнику удалось завладеть их деньгами в общей сумме почти 27 тысяч гривен, которые он потратил на собственные нужды. Полиция расследует уголовные производства, начатые по частям 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). По согласованию с прокуратурой злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что киберполиция разоблачила двух киевлян, которые представлялись работниками банков и выманили 100 тысяч гривен.