В Николаеве женщина ударила ножом своего спящего отца, который отказался дать ей денег на выпивку

В Николаеве 30-летняя женщина ранила ножом своего 57-летнего отца, который отказался дать ей денег на выпивку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Пострадавшего с ранением живота доставили в больницу ночью 20 февраля. Полицейские выяснили, что ранение мужчина получил от дочери в своей квартире на проспекте Богоявленском.

«Предварительно известно, что, попросив у отца денег на выпивку, женщина услышала отказ. А когда мужчина пошел отдыхать, она ударила его ножом в живот», - сообщили в полиции.

Подозреваемую задержали, ей грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве во время ссоры женщина ударила кухонным ножом своего мужа.