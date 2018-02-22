Житель Очакова торговал метадоном, который ему выдавали в рамках заместительной терапии

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В Очакове полицейские задержали 43-летнего мужчину, который продавал метадон.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Находясь на метадоновой заместительной терапии, злоумышленник решил «подзаработать», продавая наркотик знакомым по 100 гривен за таблетку. Подозреваемого задержали во время сбыта 5 таблеток метадона. У него в доме изъяли еще 37 таблеток метадона.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что проходящий терапию николаевец решил «заработать» и продавал метадон.

Вадим Богданов

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