В Новоодесском районе после указки «свыше» отпустили автомобиль, перевозивший свиней без документов, – СМИ

Олег Наливайченко Прокурор Новоодесской прокуратуры Олег Наливайченко совместно с сотрудником инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения ГУНП в Николаевской области могут быть причастны к незаконной деятельности, связанной с торговлей свиньями.

Об этом сообщает сайт «Антикор».

В материале идет речь о том, что 4 января текущего года двое сотрудников службы участковых офицеров полиции вместе со старшим инспектором разрешительной системы с незаконным оборотом оружия Новоодесского отдела полиции на служебном автомобиле направлялись в один из населенных пунктов района.

«В селе Червоновладимировка около 14:00 час навстречу сотрудникам полиции ехал автомобиль «ВАЗ-2103» с прицепом, в котором находились несколько голов свиней. Следует заметить, что в Новоодесском районе регулярно находят очаги заболевания свиней африканской чумой. Участковые офицеры приняли решение остановить автомобиль и проверить документы на перевозимую живность. Водитель с свиньями на вопрос о документах сразу заявил, что документов нет, но ему разрешено перевозить свиней районным прокурором Олегом Наливайченко, а также самим Анатолием Васильевичем из областной инспекции по личному составу, которому и сразу же начал звонить. Набрав Анатолия Васильевича, водитель ВАЗа сразу передал трубку одному из участковых офицеров. Дальше пошла словесная перепалка, в которой участковый настоял на том, что он не знает никакого Анатолия Васильевича и хочет видеть документы на перевозимых свиней. Через некоторое время на мобильный телефон одного из участковых перезвонил один из руководителей райотдела полиции и настоял на том, что автомобиль со свиньями нужно отпустить. Участковые подчинились и отпустили автомобиль с животными», - говорится в материале.

Спустя два дня, как отмечается в материале, в служебном кабинете участковых офицеров, которые останавливали автомобиль со свиньями, был проведен обыск сотрудниками инспекции по личному составу, были изъяты различные документы, но официальной причины обыска сообщено не было.

«Как стало известно из источников в ГПУ, уже некоторое время по Олегу Наливайченко ведется расследование Генеральной инспекцией Генпрокуратуры Украины. В ближайшее время будет инициирована проверка прокурора Олега Наливайченко в связи прикрытием фактов использования землей запаса Новоодесского района в коммерческих целях», - говорится в сообщении.

Кроме того, в материале указывается, что вместе с участковыми 4 января по своим служебным делам направлялся старший инспектор разрешительной системы с незаконным оборотом оружия Сергей Миндрул. Напомним, ранее он заявил, что в ночь с 10 на 11 февраля его избили сотрудники управления патрульной полиции Николаевской области. В самом ведомстве в свою очерердь отметили, что майор Миндрул управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, при этом он заявил, что за рулем якобы была его жена, которая находилась на заднем сиденье.