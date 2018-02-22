Судья из Днепра, которого задержали во время дачи взятки главе САП Холодницкому, вернулся на работу

В Днепре вышел на работу председатель Кировского районного суда Геннадий Подберезный, которого в прошлом году поймали на взятке в 50 тысяч долларов прямо в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Впоследствии в суде Подберезный доказывал, что у него нет почки, сердечная болезнь и на иждивении находится малолетний ребенок, поэтому его нельзя сажать в СИЗО на время следствия. По декларации, он действительно имеет только четвертую часть квартиры в спальном районе Днепра, однако соседи говорят, что судья в ней давно не живет. Зато его часто видят возле двухэтажного особняка в другом конце города.

Подберезный не попал за решетку, а вышел под залог, а теперь истек и срок отстранения его от работы, поэтому руководитель суда вышел на свое место. Подчиненные оберегали его от общения с журналистами – объясняли, что у шефа много дел, а договориться о беседе с ним можно в нерабочее время.

Сам скандальный судья был неразговорчивым – журналистам он так ничего не объяснил.

«На эти вопросы я сейчас ответить не могу», — заявил он.

Почему Подберезный без помех вернулся на работу, ТСН пытались выяснить в ГПУ, но пока на запрос не получила никакого ответа.

Напомним, в сентябре 2017 года двое судей из Днепра пытались подкупить главу САП Холодницкого – их задержали на месте с поличным.