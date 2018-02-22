«Решение не соответствует духу закона», – адвокаты подадут апелляцию на продленный Титову арест

Адвокат Сергей Войченко Сторона защиты будет в апелляционном суд оспаривать продление ареста Михаилу Титову и отмечает о нарушениях в действиях следственного судьи Жовтневого районного суда Мариуполя и прокуроров.

Об этом в комментарии журналистам рассказал адвокат Серегей Войченко.

Как известно, 20 февраля Жовтневый райсуд Мариуполя удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения Михаилу Титову, которого подозревают в создании ОПГ.

­­– Фактически следственный судья сейчас подтвердил, что институт следственного судьи теряет свою значимость для государства. Он посылается на то, что все правильно говорит сторона защиты: и доказательства несоответствующие, и протоколы не совпадают, и номера не те, но следственный судья лишен возможности реагировать. Возникает абсолютно логический вопрос: «А зачем вообще институт следственного судьи, который даже не хочет контролировать процесс? Зачем следственный судья? Он что, «кивала» прокуратуры? Или он нужен только для того, чтобы с флешки переписать?» Я вам скажу даже более, я сейчас промолчу о тех неуместностях, которые судья проговорил в своем определении, но если мы сравним определение о продлении сроков содержания под стражей Леонову, то она почти слово в слово будет совпадать с этой. Знаете, напоминает тех школьников: «Ты уже продолжил?» – «Ага» – «Дай списать». Нельзя такой долгий текст написать менее чем через час, который судья находился в совещательной комнате. Это понимает каждый. Это решение было заблаговременно заготовлено. И фактически это решение не соответствует не духу закона, ни букве закона. Конечно, сторона защиты подаст апелляцию на это незаконное решение. Мы будем и дальше отстаивать свою правоту и позицию нашего клиента. Но хотелось бы сказать следующее: до какого времени прокуратура Николаевской области будет или Донецкий отдел прокуратуры Николаевской области будет проявлять процессуальную импотенцию? – сказал адвокат

Войченко также уверен, что прокуратура намеренно скрывает некоторые факты в уголовном производстве. Кроме того, он считает в заинтересованности суда и возмущен, что тот игнорирует все доказательства стороны защиты.

– Это все беззаконие было в очередной раз доказано. Встает прокурор Ерошкин и говорит, что они не могут допросить Матича и Рукавицу. Приходят свидетели и говорят, что их уже дважды, трижды допрашивали. Они прячут протоколы, они этого делать не хотят. Мы не считаем, что мы проиграли. Проиграла в очередной раз судебная система, проиграл институт следственных судей. Жовтневый районный суд города Мариуполя показал свою ангажированность в этом производстве, в очередной раз показали, что они не могут принимать такие очевидные законные решения и видимо бояться чего-то. Когда из них кто-то окажется на месте Титова, то, наверное, он бы оценил этих судей, – отметил Сергей Войченко.

Напомним, что из пяти задержанных под стражей в СИЗО остались только Леонов и Михаил Титов. Ранее Апелляционный суд Донецкой области изменил меру пресечения николаевскому бизнесмену Алексею Пелипасу на домашний арест. Позже апелляционная инстанция также отпустила под домашний арест Олега Коноваленко и Бориса Серафимова.

Накануне суд продлил содержание под стражей для Дмитрия Леонова.