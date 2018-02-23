На Николаевщине суд отправил в тюрьму двух рецидивистов, забивших насмерть пенсионерку при попытке остановить кражу

Суд приговорил к 11,5 и 9 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества двух ранее судимых мужчин, которые в момент кражи бытовых вещей попались 88-летней хозяйке имущества и забили ее до смерти.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Как известно, происшествие произошло в селе Воссиятское Еланецкого района в ночь на 4 июля 2017 года. Незваных гостей домовладелица обнаружила во дворе и с вилами попыталась их остановить. Преступники жестоко избили бабушку (при этом, согласно ранее озвученной полицией версии, они утверждали, что просто ударили женщину, отчего она упала и ударилась головой) и ограбили ее дом. От побоев женщина получила тяжелые травмы головы, от которых 12 июля умерла в больнице.

В приговоре говорится, что один из обвиняемых в момент, когда пожилая женщина обнаружила воров, нанес ей несколько ударов в область грудной клетки. Женщина упала и начал звать на помощь. Преступник попытался закрыть ей рот, но не смог остановить крик и начал душить ее и одновременно нанес около пяти ударов в лицо, что и привело к дальнейшей смерти пострадавшей.

После этого злоумышленники завладели полимерной бочкой на 50 литров, металлическим баллоном для хранения сжиженного газа, металлической газовой плитой, которые перенесли в место укрытия металлической бочки объемом 300 литров, которую успели вынести еще до нападения на пенсионерку. Общая стоимость добычи злоумышленников составила 1589 гривен.

В судебном заседании обвиняемые частично признали свою вину. Избивавший пенсионерку сказал, что причинил телесные повреждения неумышленно и пострадавшая только упала на бетон, когда он ее оттолкнул при защите от удара вилами. Его сообщник признает лишь вину в незаконченном покушении на совершение кражи чужого имущества из летней кухни.

Суд признал одного обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных часть 4 статьи 187 («Разбой») и части 2 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины и назначить ему итоговое наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы с конфискацией всего его имущества.

Его подельника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного одной статьей Уголовного кодекса – по части 4 статьи 187 («Разбой»). Он получил девять лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, в селе Сухой Еланец Новоодесского района двое нетрезвых селян ворвались в дом пенсионерки и нанесли ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью, чтобы отобрать продукты питания.