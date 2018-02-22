Генерал Мороз заявил, что криминогенная ситуация под контролем и просит улучшить оснащенность николаевской полиции

Юрий Мороз В Николаевской области криминогенная ситуация находится под контролем полиции.

Об этом на брифинге 22 февраля заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области генерал Юрий Мороз.

По его словам, в 2017 году в Николаевской области раскрыты более 7 тысяч преступлений из 16 тысяч совершенных (45% раскрываемости, средний уровень по Украине – 40%). В частности, раскрыты все факты нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, и изнасилований. Кроме того, установлены подозреваемые в 37 из 41 убийства, 81 из 119 разбойных нападений, 270 из 565 ограблений. Из незаконного оборота изъяли более 129 килограммов наркотиков. При этом генерал отметил, что полиция нуждается в улучшении своей технической оснащенности.

- Отмечу, что современные преступники, в отличие от полиции, оснащены по последнему слову техники, что затрудняет документирование преступлений, но не делает их невозможным, - сказал начальник областной полиции.

К примеру, он просит обеспечить своих подчиненных ситуационным автомобилем с беспилотниками. Это позволит управлять действиями полиции во время массовых мероприятий. Также Мороз отметил, что не хватает планшетов для участковых и патрульных – всего около 230 девайсов. Планшеты должны помочь полицейским оперативно реагировать на заявления граждан. Кроме того, генерал отметил, что значительная часть Николаева и других населенных пунктов области находится без видеонаблюдения, хотя уличная преступность снизилась на 27%.

Напомним, что на этом же брифинге отчитался о работе в 2017 году глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.