В Снигиревке вор сначала украл из супермаркета коньяк с колой, а потом вернулся за пивом с орешками

В Снигиревке местному жителю объявили о подозрении в грабеже за то, что он дважды похитил товар из супермаркета.

Об этом сообщили в Снигиревском отделе полиции.

Так, 4 февраля подозреваемый похитил бутылку коньяка и бутылку «Pepsi» и скрылся в неизвестном направлении. В этот же день сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался житель Снигиревка, ранее судимый за аналогичные преступления

На следующий день злоумышленник похитил из этого же супермаркета бутылку пива «Черниговское светлое», алкогольный напиток «The Glen Morris Original», пачку арахиса «Big bob» и упаковку вяленой плотвы. После этого он опять сбежал из супермаркета.

Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»). Задержали ли подозреваемого – неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве трое парней во время празднования дня рождения украли батарею.