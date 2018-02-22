Командир 79-й бригады просил суд не отстранять мэра Одессы от должности

Командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады просил Соломенский райсуд Киева не отстранять от должности одесского мэра Геннадия Труханова.

Об этом свидетельствует письмо комбрига полковника Валерий Курача на имя судьи Вишняка, сообщает «Думская».

«Мы, воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, обращаемся к Вам с официальным заявлением относительно Труханова Геннадия Леонидовича о том, что ручаемся за надлежащее поведение последнего и неотложную явку по вызову следователя», - говорится в документе.

Кроме того, есть фотокопия аналогичного письма за подписью командующего ВМС Украины вице-адмирала Игоря Воронченко. Он ни о чем судью не просил, но перечислял многочисленные личные заслуги Труханова перед флотом.

Напомним, что ранее киевский суд отказал НАБУ в аресте мэра Одессы Труханова и отпустил его на поруки нардепа от БПП. Труханов подозревается в участии в махинациях вокруг продажи зданий одесского завода «Краян».