Киевский суд приговорил к 10 годам тюрьмы мужчину, обвиняемого в контрабанде кокаина из Нидерландов

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Святошинский районный суд Киева признал гражданина Украины виновным в контрабанде кокаина из Нидерландов и приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Приговор был вынесен 19 февраля. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса.

Установлено, что он, по предварительному сговору с лицами, в том числе которые находились на территории Нидерландов, в ноябре 2013 года ввез через таможенную границу Украины кокаин в особо крупных размерах для дальнейшего сбыта и для личного употребления.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества и всех наркотиков.

Напомним, на Полтавщине ликвидировали крупный канал контрабанды наркотиков из Китая.

Роман Свиридов

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