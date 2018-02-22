На Одесчине на взятке в 160 тысяч гривен задержали государственного аудитора

На взятке в 160 тысяч гривен в Одесской области работники Нацполиции задержали одного из главных государственных аудиторов Южного офиса Госаудитслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Правоохранители установили, что средства чиновник требовал за не отражение в акте проверки выявленных нарушений на общую сумму 600 тысяч гривен. В качестве «компенсации» попросил директора коммунального предприятия предоставить ему 160 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

Задержали фигуранта дела во время получения определенной им суммы взятки в четверг, 22 февраля. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании госаудитору меры пресечения.

За получение взятки (ч. 3 ст. 368 УК) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на взятке в пять миллионов долларов задержали сотрудницу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.