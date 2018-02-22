В российском посольстве в Аргентине полиция нашла 389 килограммов кокаина

В среду, 21 февраля, в международном аэропорту Буэнос-Айреса (Аргентина) задержали местного полицейского Ивана Близнюка (сын русских эмигрантов), прибывшего из Рима со своим знакомым. Его подозревают в причастности к созданию канала поставок кокаина в Россию.

Об этом сообщило местное издание Clarin.

Благодаря знанию языка он выступал "связующим звеном" аргентинской полиции с МВД России. В своих соцсетях Близнюк говорил о связях в дипломатических кругах, в том числе с Россией.

Расследование началось после того, как в декабре 2016 года российский посол в Аргентине Виктор Коронелли сообщил Министерству безопасности о том, что в школе при посольстве обнаружены 12 подозрительных чемоданов, оформленных как дипломатический груз. Об этом стало известно только сейчас, поскольку информация была засекречена.

Во время расследования спецслужбы провели контролируемую поставку, заменив наркотик на муку, установив на чемоданы GPS и отправив их диппочтой в Россию. Там задержали четверых подозреваемых, имена которых пока не разглашались.

Российское агентство ТАСС утверждает, что операция по пресечению наркотрафика проводилась совместно спецслужбами России и Аргентины.

- Речь идет о взаимодействии российских и аргентинских спецслужб по пресечению наркотрафика, - отметил собеседник агентства. - Детали спецоперации не разглашались в интересах совместных оперативных мероприятий.

Напомним, в Испании начался суд по делу русской мафии - на скамье подсудимых оказался депутат российской Госдумы