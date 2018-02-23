Скрытые камеры в аэропорту «Борисполь» показали, как его работники копаются в чужих вещах

Сотрудники международного аэропорта «Борисполь» попались на безнравственном хобби — камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они копаются в чужих вещах в комнате утерянного багажа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает «Пан Шукач».

«Пан Шукач и Служба расследований краж из багажа разоблачили непорядочных работников «Борисполя». Как говорится, страна должна знать своих «героев», — говорится в сообщении.

Виновникам сюжета посоветовали «задуматься и поработать над «обликом морали». Кроме того, в аэропорту усиливают видеонаблюдение и внутренний контроль.

Напомним, в аэропорту Одессы больше 600 пассажиров три часа ждали багаж из-за отказа грузчиков работать в непогоду.