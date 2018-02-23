В Одессе вооруженные люди захватили здание санатория

В Одессе сегодня, 23 февраля 2018 года, группа неизвестных захватила здание санатория «Лермонтовский».

Об этом сообщается на странице санатория в Facebook.

«В «Лермонтовском» - очередная попытка рейдерского захвата. Все, кому небезразлична судьба здравницы, кому небезразлична судьба Одессы - подходите к нам!» - говорится на странице санатория в Facebook.

Кроме того, о попытке захвата санатория в Facebook сообщил адвокат Илья Халдай, который защищает интересы действующей администрации «Лермонтовского», он также разместил фотографии оружия, которое было у «захватчиков».

Также о попытке захвата санатория заявил депутат Одесского горсовета Денис Григорьев.

Как сообщает местное издание «Думская», сегодня около 7 утра примерно 70 сотрудников частной охранной фирмы ворвались в санаторий, захватили админздание и не пускают работников. Кроме того, отмечается, что на данный момент на месте присутствуют сотрудники областной полиции.

По информации издания, «права на санаторий оспаривают друг у друга Министерство юстиции и «Укрпрофздравница». Вместе с тем, как отмечается, Халдай заявил, что «на сегодняшний день есть вступившее в силу решение, которое отменило передачу здравницы Минюсту».

По факту захвата санатория «Лермонтовский» в Одессе полиция возбудила дело. Об этом в Facebook сообщил советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк.

«По факту событий во время самовольного захвата административного корпуса санатория «Лермонтовский» в Одессе открыто производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство, - ред.)», - говорится в сообщении.

Как отметил Форостяк, сегодня утром группа лиц, похожих на «титушек» (частное охранное агентство) вместе с «новым» директором ворвались в санаторий.

«На место событий прибыли правоохранители... в результате все помещения были освобождены, сам санаторий был разблокирован. Кроме того были приняты меры по охране правопорядка, провели осмотр помещений, был зафиксирован материальный ущерб причиненный имуществу, в частности выбитые двери и замки дверей административных помещений», - добавил Форостяк.

Кроме того, по словам представителя местной полиции, конфликт вокруг санатория продолжается уже не первый год.

«Этот хозяйственный конфликт продолжается уже который год подряд, сегодня прибыл новый директор с судебными исполнителями в сопровождении представителей частного охранного агентства с целью взять под контроль предприятие», - добавил Форостяк.

Напомним, на Днепропетровщине полиция задержала рейдеров, которые захватили предприятие и взяли работников в заложники.