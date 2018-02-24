В Николаеве арестовали женщину, которая ранила своего отца ножом и состояла на учете как «семейный насильник»

В Николаеве 22 февраля суд арестовал на два месяца 30-летнюю женщину, которая тяжело ранила ножом своего отца.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
В ночь на 20 февраля она ранила ножом своего спящего отца, который ранее отказался дать ей денег на выпивку. Сейчас мужчина находится в больнице. Действия злоумышленницы квалифицированы по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»).
«Суд принял во внимание, что подозреваемая характеризуется отрицательно, официально не работает, устойчивых социальных связей не имеет, что она сбежала с места преступления и скрывалась от правоохранительных органов. Кроме того, она в 2016-2017 годах находилась на превентивном учете в органах полиции как «семейный насильник». Также суд учел, что подозреваемая систематически употребляет спиртные напитки, ведет асоциальный образ жизни, ранее привлекалась к административной ответственности за насильственные действия», - пояснили в прокуратуре.