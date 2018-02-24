В Николаеве арестовали женщину, которая ранила своего отца ножом и состояла на учете как «семейный насильник»

В Николаеве 22 февраля суд арестовал на два месяца 30-летнюю женщину, которая тяжело ранила ножом своего отца.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В ночь на 20 февраля она ранила ножом своего спящего отца, который ранее отказался дать ей денег на выпивку. Сейчас мужчина находится в больнице. Действия злоумышленницы квалифицированы по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»).