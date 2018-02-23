СБУ задержала подозреваемых в теракте возле телеканала «Эспрессо», - СМИ

СБУ задержала нескольких подозреваемых в совершении теракта у телеканала «Эспрессо», еще несколько подозреваемых находятся на территории Российской федерации.

Об этом сообщает «Инсайдер» со ссылкой на источники в СБУ.

Собеседник подтвердил информацию, озвученную недавно пострадавшим тогда депутатом Игорем Мосийчуком, о раскрытии теракта у «Эспрессо». Также источник сообщил некоторые подробности о подозреваемых. По его словам, речь идет о нескольких гражданах Украины, часть из которых «временно находится на территории России».

- Несколько участников преступной группировки задержаны и находятся в СИЗО. В то же время, еще несколько вероятных исполнителей, а также организаторов находятся на территории РФ, - сказал собеседник.

Как известно, вечером 25 октября 2017 года у здания телеканала «Эспрессо» в Киеве произошел взрыв, в результате которого погибли бывший сотрудник МВД, юрист Михаил Мормиль и охранник нардепа Мосийчука Руслан Кушнир. Были ранены еще трое – народный депутат Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и местная жительница Надежда Тарасенко. Взрыв произошел в момент, когда из здания телеканала выходили Мосийчук и Бала. Правоохранители расследуют дело, как теракт.