В Николаеве накрыли лабораторию по варке метамфетамина – к ней могут быть причастны сотрудники «органов»

В Николаеве сотрудники внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями следственного управления ГУНП в Николаевской области при процессуальном руководстве прокуратуры области задержали наркодельцов, которые изготовляли и сбывали метамфетамин в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

К преступному бизнесу причастны трое местных жителей в возрасте от 34 лет до 41 года, ранее судимые за наркотики и незаконное обращение с оружием.

«Дельцы наладили канал поставки из Киева сильнодействующего лекарственного средства «Эфина», которое содержит компонент, необходимый для приготовления метамфетамина. После изготовления психотропное вещество фасовали и сбывали клиентам из Николаева и области. Чтобы не привлекать лишнего внимания, наркотик маскировали под теннисные шарики. Один грамм порошка у дилеров можно было приобрести за 2,5 тысячи гривен», - отмечено в сообщении.

Полицейские провели ряд оперативных закупок и отправили наркотик на экспертизу. После этого провели 9 санкционированных обысков по месту жительства участников преступной группы, изготовления и сбыта наркотиков.

«Изъяли большое количество метамфетамина, прекурсоров, каннабиса, оборудование для нарколаборатории, а также банковские карты и деньги. Организатора и двух дилеров задержали. Им объявлено о подозрении по части 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины».

«Проверяется информация о возможной причастности к наркосбыту сотрудников правоохранительных органов», - сообщили в полиции.

«Предварительно установлено, что злоумышленники осуществляли свою преступную деятельность с использованием связей в правоохранительных органах. В настоящее время эти обстоятельства проверяются», - добавили в прокуратуре Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала еще десять подозреваемых в наркоторговле на Николаевщине.