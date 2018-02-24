В Николаеве двое бывших военных получили условные сроки за кражу из воинской части

Центральный районный суд приговорил к условным срокам наказания двух жителей Новоодесского района, которые обвинялись в попытке украсть военное имущество.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

Согласно материалам дела, в ноябре 2016 года мужчины, которые в то время были военнослужащими одной из воинских частей в Николаеве, пытались похитить со склада воинской части 12 аккумуляторов и 4 канистры с дизельным топливом на общую сумму около 4,5 тысяч гривен. При попытке вывезти указанные вещи за территорию части они были пойманы, а имущество возвратили на место хранения.

На судебном заседании мужчины признали вину в полном объеме. Прокурор просил суд назначить им наказание в виде пяти лет лишения свободы, но при этом приговорить их к условному сроку. Адвокаты отмечали, что исправление обвиняемых возможно без изоляции их от общества.

Суд приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы и постановил освободить их от отбывания наказания с испытательным сроком три года, возложив на них обязанности периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган.

Напомним, что ранее в Николаеве нацгвардейцы задержали подозреваемого в краже.