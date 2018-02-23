Генштаб назвал лживыми данные Матиоса о самоубийствах среди военнослужащих в зоне АТО и засекретил настоящие данные

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины называет ошибочной и манипулятивной информацию главного военного прокурора Анатолия Матиоса о самоубийстве 2-3 военных в неделю в зоне АТО течение прошлого года.

Об этом сообщают «Украинские новости».

- Я не знаю, откуда он эти цифры взял... Я могу сказать одно, что эта цифра в разы меньше, - заявил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил генерал-майор Олег Грунтковский.

В дальнейшем чиновник Генштаба обвинил главного военного прокурора в манипуляции.

- Очень странно слышать такие заявления от высших должностных лиц, особенно прокуратуры, от людей, которые не занимаются работой с личным составом, профилактикой суицидов... Это заявление (Матиос) - ложь, оно не соответствует действительности и скорее всего связано с манипуляцией общественным мнением, - заявил он.

В частности, начальник управления подчеркнул, что согласно статистике, идет тенденция к уменьшению суицидов в армии.

По его данным, абсолютное большинство, около 66% из них происходит не в зоне АТО, а в пунктах постоянной дислокации.

В Генштабе не могут объяснить данные Военной прокуратуры о количестве суицидов в армии.

- Я не знаю, откуда он эти цифры взял... Я могу сказать одно, что эта цифра в разы меньше, - добавил он.

В то же время Генштаб засекретил информацию о количестве самоубийств в армии.

Грунтковский отказался назвать количество самоубийств среди военных, заявив, что это секретная информация.

- Это информация для служебного пользования, - подчеркнул он.

Грунтковский уверяет, что это решение Генштаба не затрагивает нормы закона О доступе к публичной информации.

Напомним, 20 февраля главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал о статистике самоубийств среди военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.