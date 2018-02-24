В Киеве полиция накрыла цех по производству шаурмы, на котором работали и жили нелегалы

В Киеве обнаружили незаконный мясоперерабатывающий цех, на котором работали десять иностранцев без документов, дающих право находиться на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Работники полиции выяснили, что в помещении предприятия, расположенного на проспекте Степана Бандеры, мужчины и женщины работали и жили. Чтобы не привлекать к себе внимание, нелегалы ​​работали ночью.

По факту незаконного пребывания на территории Украины на иностранцев составлены протоколы по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас решается вопрос о дальнейшем месте проживания иностранцев.

Относительно работодателя - местного жителя, который организовал нелегальный цех, составлен протокол по ст. 204 (Нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также проверят законность его предпринимательской деятельности.

Напомним, в Измаиле закрыли кафе, в котором отравились шаурмой 86 человек.