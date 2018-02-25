Участника НЗФ и уголовного авторитета «Хасана» за дестабилизацию в Украине наказали депортацией

В Вышгороде сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с Департаментом уголовного розыска Нацполиции Украины задержали 56-летнего гражданина Российской Федерации, который является криминальным авторитетом по прозвищу «Хасан».

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что гражданин РФ Домбаев Заур Зелихманович («Хасан») проживал в Украине без разрешительных документов. Также он является членом незаконных вооруженных формирований и влиял на дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки.

Кроме того, мужчина устанавливал контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок, которые совершают тяжкие и особо тяжкие (резонансные) преступления и принимал непосредственное участие в их совершении. Иностранец развивал преступные традиции, идеи, взгляды с целью привлечения к преступной деятельности молодежи.

Также Домбаев материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы и влиял на них. Поддерживает тесные связи с лидерами организованных преступных группировок, действующих на территории нескольких регионов, а также координирует и согласовывает свои действия с лицами криминогенной среды и с ворами в законе.

«Вышгородским РО УГС в Киевской области ГТС Украины принято решение принудительно выдворить нелегала с запретом въезда на территорию Украины на протяжении 3-х лет. Мужчина депортирован в Россию 23 февраля поездом «Киев-Москва», – говорится в сообщении.

Напомним, что на Сумщине в поезде задержали криминального авторитета, нелегально прибывшего из РФ.