В Египте задержали мужчину, которого подозревают в убийстве украинки

В Египте местные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве украинки, которое произошло 21 февраля 2018 года в городе Хургада.

Об этом сообщил начальник консульского Управления обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает УНН.

Отмечается, что в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны. По информации местных СМИ, девушка работала в отделе по работе с гостями в одном из местных отелей. Тело обнаружил ее муж после возвращения домой с работы. Девушке нанесли около 10 ударов.

«Относительно гибели украинки, то в Хургаде продолжаются следственные действия, подозреваемый задержан местной полицией», - заявил Кирилич.

Согласно данным местных СМИ, задержанный - мужчина в возрасте за 30 лет. Он не был знаком с девушкой и залез в ее квартиру, чтобы обокрасть. Украинка сопротивлялась, поэтому подозреваемый нанес ей несколько колотых ножевых ран.

Напомним, что в общежитии для беженцев в Баварии казахстанец убил украинца.