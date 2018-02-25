В Петербурге задержали активиста с флагом Украины

В Санкт-Петербурге на акции памяти Бориса Немцова задержали активиста движения «Солидарность» Владимира Шипицына, который держал в руках флаг Украины.

Об этом сообщает телеканал «Дождь», который также публикует видео задержания активиста.

По данным журналистов, причину задержания полицейские не назвали. Марш памяти Немцова в Петербурге согласован городскими властями.

В то же время, в Москве на акции памяти Немцова участникам запретили пронести плакат «Я против аннексии Крыма».

Как сообщает российская служба «Радио Свобода», у места сбора участников акции досматривали сотрудники полиции.

«Они, в частности, не разрешили пронести на шествие плакаты с надписями «Путин, хватит врать и воевать» и «Я против аннексии Крыма». От активистов «Открытой России» потребовали вырезать из плакатов логотипы движения», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Москве на марше памяти Немцова полиция задержала как минимум трех человек.

Напомним, оппозиционера Бориса Немцова расстреляли вечером 27 февраля 2015 годы у стен Кремля. С тех пор была обнародована пока только одна запись произошедшего. При этом на ней не видно самого момента стрельбы, так как участников инцидента от камеры закрывает проезжающая мимо машина, которая ранее была названа «снегоуборочной».

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил о задержании двух подозреваемых в убийстве Немцова. Задержанные - выходцы с Кавказа Анзор Кубашев и Заур Дадаев. Позже следственный комитет РФ заявил, что задержанные причастны к убийству Немцова.

В июле 2017 года убийцу Немцова приговорили к 20 годам колонии, его пособники также получили длительные сроки