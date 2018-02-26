В Сирии снова применили химоружие - 18 человек отравились, погиб ребенок

В воскресенье, 25 февраля, в одну из больниц сирийского города Восточная Гута поступили от 14 до 18 человек с симптомами отравления химическим веществом — возможно, хлором.

Об этом сообщает Сирийско-американское медицинское общество, чьи сотрудники работают в городе.

Как передает Reuters, от отравления погиб один ребенок

«Пострадавшие, водители скорой помощи и другие пахнут хлором после «огромного взрыва». По меньшей мере 18 пострадавших были обработаны сеансами распыления кислорода», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, пока не подтверждено, что был использован отравляющий газ.

В центре мониторинга нарушений прав человека, базирующемся в Англии, подтверждают, что в одну из больниц Восточной Гуты поступили пациенты, которым было трудно дышать, однако подтвердить газовую атаку там не могут. Они также подтверждают информацию о гибели ребенка, сообщает ВВС.

Агенство отмечает, что Министерство обороны России, которое поддерживает сирийское правительство на войне, накануне обвинило повстанцев в подготовке к использованию токсичных веществ в Восточной Гуте.

По данным французского правительства, с 2012 по 2017 год химическое оружие на территории Сирии применялось как минимум 130 раз.

Напомним, за три дня бомбардировок в Сирии погибло еще более 150 человек, из них 95 – дети.