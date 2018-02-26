Заводский райсуд Николаева арестовал с залогом в миллион гривен наркодельцов, которые изготовляли и сбывали метамфетамин

В субботу, 24 февраля, следственным судьей Заводского районного суда Николаева избрана мера пресечения группе злоумышленников, которые занимались производством и сбытом метамфетамина на территории Николаева и области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в Николаеве сотрудники внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями следственного управления ГУНП в Николаевской области при процессуальном руководстве прокуратуры области задержали наркодельцов, которые изготовляли и сбывали метамфетамин в особо крупных размерах. К преступному бизнесу причастны трое местных жителей в возрасте от 34 лет до 41 года, ранее судимые за наркотики и незаконное обращение с оружием.

В частности, в отношении организатора группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 миллион гривен, в отношении еще двоих фигурантов - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 500 тысяч гривен каждому.

Напомним, что в Первомайске будут судить «закладчиков» наркотиков – только один из обвиняемых находится под стражей.