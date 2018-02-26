Кокаин из Аргентины в Россию отправили «православные меценаты» на самолете секретаря Совбеза РФ, - СМИ

Власти Аргентины совместно с Россией провели антинаркотическую операцию, о которой стало известно 22 февраля. В ходе операции была сорвана переправка дипломатической почтой из Аргентины в Россию 389 кг кокаина.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Расследование началось в декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил 12 чемоданов предположительно с наркотиками в здании посольской школы.

По информации газеты Clarin, речь шла о «чистейшем» кокаине, произведенном, предположительно, в Колумбии. Его стоимость в России оценили в 50 миллионов евро. В ночь, когда наркотик был обнаружен, его оперативно заменили на муку, чтобы успеть до появления сотрудников школы, рассказали власти Аргентины. Чемоданы оснастили GPS-датчиками.

В декабре 2017 года муку под видом кокаина доставили в Россию дипломатической почтой на самолете бывшего директора ФСБ, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который посетил Аргентину, чтобы представлять РФ на инаугурации президента Маурисио Макри.

Груз, как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, «принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения». По сообщению властей Аргентины, его зовут Али Абьянов — он вернулся в Россию летом 2016 года, не успев отправить груз.

Абьянов попросил посольство прислать ему его имущество. Спецслужбы РФ и Аргентины решили организовать контролируемую доставку и использовать для транспортировки самолет официальной российской делегации. 9 декабря он вылетел в Россию. Через три дня Али Абьянов и его сообщники Владимир Калмыков и Иштимир Хуздамов были задержаны.

В феврале 2018 года в Аргентине был арестован Иван Близнюк, который якобы приобрел кокаин. А также его знакомый Александр Чикало, перевозивший чемоданы в аэропорт.

Чикало и Близнюк упоминаются на сайте российского почетного консульства в Мар-дель-Плата как президент и вице-президент фонда «Mecenas Ortodoxos Rusos en Latinoamérica» (сокращенно MORAL, в переводе «Русские православные меценаты в Латинской Америке»). Название фонда встречается в сообщениях о мероприятиях в связи с 10-летием закладки в Мар-дель-Плата православного храма в 2016 году. Близнюк на сайте «Русская православная церковь в Южной Америке» назван человеком, который «оказывал и оказывает финансовую поддержку приходу».

Предполагаемый организатор «сеньор К» схемы находится в розыске. По данным Clarin, это 50-летний российский бизнесмен по имени Андрей Ковальчук, который живет в Германии. Он якобы занимается продажей дорогих продуктов, в том числе алкоголя, икры и кофе. По неподтвержденным данным, ему уже дважды удавалось осуществить поставки кокаина в Россию из Уругвая.