В Николаеве двое иностранцев с помощью считывающих устройств украли с банковских карточек более 600 тысяч гривен

В Николаеве полицейские разоблачили нелегальных мигрантов, которые с помощью скимминга обворовывали карточки граждан и нанесли своими действиями ущерб на 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в ходе расследования уголовного производства по факту похищения денег с банковских карт «ПриватБанка» 23 февраля задержали двух мужчин возрастом 26 и 32 года - граждан Молдовы и Румынии.

Злоумышленники пытались в Черновцах незаконно завладеть деньгами клиентов банков с помощью устройства для считывания информации с платежных карточек. Таким образом они осуществили около 200 аналогичных преступлений на территории Николаевской и Одесской областей. В общем они нанесли ущерб на сумму около 600 тысяч гривен.

В ходе следственных действий выяснили, что иностранцы устанавливали на отверстие картоприемника банкомата устройство, считывающее информацию с магнитной ленты карты, а также дополнительно монтировали боковую накладку с видеокамерой, которая фиксировала введеный пин-код. После чего злоумышленники перекодировали данные и «компрометировали» карточку, и в дальнейшем снимали деньги в другом городе.

При осмотре арендованной иностранцами квартиры изъяли компьютерную технику и другие вещественные доказательства, которые прямо указывали на причастность задержанных к противоправным действиям.

Следователи Центрального отдела полиции сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 361 («Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи»), частью 2 статьи 185 («Кража») и статьей 231 («Незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну») Уголовного кодекса Украины.

Центральный районный суд Николаева избрал иностранцам меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога в 140 тысяч гривен каждому. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области уточнили, что скимминговые устройства на банкоматах в Николаеве начали находить в январе-феврале.

Напомним, что в Одесской области кассир банка обворовывала клиентов, снимая деньги с их кредитных карт.