На Днепропетровщине СБУ задержала боевика террористической группировки «Восток»

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика из группировки Восток пророссийской террористической организации «ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанный присоединился к банде весной 2015 года, однако уже к июню разочаровался в «идеалах молодой республики».

«Долгое время он скрывался у родственников на территории Покровского района Днепропетровской области, где и был задержан оперативниками спецслужбы. Боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины», - добавили в СБУ.

Напомним, в Донецкой области пограничники задержали 27-летнего боевика «Оплота».