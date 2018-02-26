Киевский суд арестовал имущество мэра Одессы Труханова

Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество одесского городского головы Геннадия Труханова.

Об этом рассказала «Украинской правде» 26 февраля судья-спикер Соломенского суда Мария Зелинская.

По ее словам в суд поступали соответствующие ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ по аресту имущества мэра Одессы и его заместителя Павла Вугельман.

Зелинская подтвердила, что суд принял решение об аресте имущества Труханова. Что касается Вугельмана, то, по словам судьи-спикера заседание суда в этом ходатайстве было закрытым, поэтому «информация о рассмотрении и результатах не может быть предоставлена ​​судом».

Напомним, что ранее киевский суд отказал НАБУ в аресте мэра Одессы Труханова и отпустил его на поруки нардепа от БПП. Труханов подозревается в участии в махинациях вокруг продажи зданий одесского завода «Краян».