«Собрано достаточно доказательств», – Луценко обещает, что через два месяца «дело Титова» передадут в суд

Юрий Луценко Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура собрала достаточно доказательств виновности Михаила Титова и других подозреваемых фигурантов и через два месяца дело будет готов для направления к рассмотрению в суде.

Об этом он заявил в интервью «Левому берегу».

«Мне прислали сообщение, что младшего партнера «Мультика» переарестовали. Жду с нетерпением решения по самому «Мультику». В любом случае в течение следующих двух месяцев мы завершим следствие и предъявим материалы на ознакомление. Далее – суд. Из доклада и следователей, и прокуроров собрано достаточно доказательств, указывающих на вину в совершении особо тяжких преступлений всеми членами организованной группировки», – сказал Луценко.

Добавим, что досудебное расследование по этому производству 9 февраля постановлением заместителя Генпрокурора было продлено до 28 апреля. Сами же адвокаты и их подзащитные уже несколько раз заявляли свои требования, чтобы производство скорее было направлено в суд для рассмотрения по сути.

Отметим, что из пяти задержанных под стражей в СИЗО остались только Леонов и Михаил Титов. Ранее Апелляционный суд Донецкой области изменил меру пресечения николаевскому бизнесмену Алексею Пелипасу на домашний арест. Позже апелляционная инстанция также отпустила под домашний арест Олега Коноваленко и Бориса Серафимова.

Напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым, известным под прозвищем «Мультик».

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

После этого Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников. Также по мнению адвоката Сергея Войченка, который в суде представляет интересы николаевского «авторитетного бизнесмена» Михаила Титова, задержание депутата Николаевского городского совета от «Оппоблока» Игоря Копейки в итоге завершится «большим пшиком», а от самого дела со временем ничего не останется.

Можно также добавить, что в Николаеве ряд громких производств также заканчивались без заявленного изначально результата.

Так, недавно стало известно, что в полиции закрыли громкое «инсулиновое дело», в котором фигурировали экс-глава облздрава Маргагрита Капуста, вице-губернатор Оксана Янишевская. Прокурор Никлаевской области Тарас Дунас в свою очередь сложил всю вину на суд, который якобы «не дал возможности выйти на «материальные следы».

Кроме того, в начале октября 2017 года глава облпрокуратуры Дунас обещал, что вскоре передадут в суд производство относительно ОПГ «ветеринаров»с транснациональными связями. А 15 февраля в ходе совместной пресс-конференции силовых ведомств прокурор Николаевской области Тарас Дунас сообщил, что 75 томов «дела николаевских ветеринаров» переводят на азербайджанский язык, чтобы передать в суд. В то же время адвокаты подозреваемых в этом производстве заявляют, что «от транснациональной ОПГ осталась только взятка».