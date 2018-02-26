Мэрия просит николаевцев не ездить по городу на своих машинах, если завтра начнется непогода

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета просит жителей города в случае непогоды максимально ограничить перемещение по улицам, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте в город и за его пределы.

Об этом сообщается на «Facebook»-странице Департамента ЖКХ.

Напомним, что с 26 февраля по 1 марта на территории Николаева ожидаются сильный снег, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица, снежный накат.