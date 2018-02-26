Мэрия просит николаевцев не ездить по городу на своих машинах, если завтра начнется непогода

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета просит жителей города в случае непогоды максимально ограничить перемещение по улицам, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте в город и за его пределы.
Об этом сообщается на «Facebook»-странице Департамента ЖКХ.
Напомним, что с 26 февраля по 1 марта на территории Николаева ожидаются сильный снег, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица, снежный накат.
«Отдельно обращаем внимание водителей, что нужно обеспечить беспрепятственный проезд снегоуборочного транспорта. Убедительная просьба не оставлять личный транспорт на трамвайных путях, магистралях и остановках. Вся снегоуборочная техника находится в режиме готовности и готова к отработке согласно установленному маршруту», - пояснили в мэрии.