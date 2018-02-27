Генпрокурор заявил, что депутата Николаевского горсовета Копейку ожидает «к сожалению, долгий суд»

Игорь Копейка Генеральный прокурор Юрий Луценко ожидает долгого рассмотрения судом уголовного производства относительно депутата Николаевского городского совета Игоря Копейки. При этом он считает, что его подчиненные собрали уже достаточно доказательств.

Об этом он заявил в интервью «Левому берегу».

«Кроме того, в Николаеве произошло еще одно резонансное дело – задержание депутата городского совета, который имеет яркую политическую принадлежность, по подозрению в серийном совершении коррупционных преступлений, – господин Копейка, если не ошибаюсь. Бывший члена Партии регионов, ныне - «Оппоблока». Хотя партия здесь не принципиально важна. Я уверен, что у нас хорошая доказательная база. Единственная проблема, а, может, счастье, что кое-кто хочет, чтобы после задержания немедленно была тюрьма. Но так бывает только в тоталитарных странах. После задержания должно быть следствие, а потом, к сожалению, долгий суд», - сказал Генпрокурор.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и Олега Тоболина.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.