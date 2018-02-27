На Донбассе за сутки трое военнослужащих получили ранения

За минувшие сутки 26 февраля российско-оккупационные войска провели пять прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины на Донбассе. В результате вражеского огня трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении захватчики выпустили более десяти мин калибра 120-мм в сторону позиций ВСУ у Троицкого.

На Донецком направлении враг применил 120-мм минометы в районе Песков. Кроме того, утром и в обеденное время противник вел огонь по украинским опорным пунктам вблизи Лебединского. Из стрелкового оружия оккупанты обстреливали защитников Каменки.

Напомним, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что сейчас рассматриваются различные варианты и масштабы агрессии против Украины.