В Киеве на заправке грабители на «Porsche» украли у мужчины сумку с 4 миллионами гривен

Трое злоумышленников похитили ноутбук и сумку с деньгами у жителя Киева на одной из автозаправочных станций на улице Большой Кольцевой в Соломенском районе столицы в понедельник вечером, после чего скрылись на внедорожнике.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киеве.

Информация о происшествии поступила правоохранителям около 18:00.

«По словам 24-летнего потерпевшего правоохранители выяснили: припарковав свой «БМВ» на территории АЗС, мужчина пошел по своим делам. В течение 20 минут трое неизвестных, разбив стекло передних дверей автомобиля, похитили ноутбук и сумку с деньгами, в которой находились 4 миллиона гривен. При этом злоумышленники повредили одно колесо машины и исчезли с места на «Порше Кайен», — говорится в сообщении.

В настоящее время полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

Напомним, ранее в Киеве задержали банду грузин, которые отобрали у местных жителей сумку с 3,5 миллионами гривен.