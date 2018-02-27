В Николаеве суд на два месяца перенес апелляцию на приговор «дела 2 мая» – фигуранты не смогли приехать из Одессы

Сергей Долженков Во вторник, 27 февраля, Апелляционный суд Николаевской области огласил перерыв до 23 апреля рассмотрение апелляционной жалобы на оправдательный приговор по одесскому «делу 2 мая».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В судебное заседание явился только Сергей Долженков, который содержится под стражей и его доставил коновой. Стоит отметить, что относительно Долженкова в Николаеве рассматривается еще одно уголовное производство о его участии в сепаратистских акциях в Николаеве.

При этом в суд не явились остальные фигуранты производства: Власенко, Глизнуца, Грищук, Гулий Емельянов, Зайцев, Зибницкий, Ильиницкий, Ковшов, Корчинский, Михайлов, Романюк, Рудика, Сакауов, Суханов, Шапка.

Судья зачитал ряд заявлений адвокатов фигурантов производства, в которых они просили проводить заседание в режиме видеоконференции с Апелляционным судом в Одесской области. Также некоторые защитники ссылались на плохие погодные условия для поездки в Николаев или на занятость в других

Прокурор Оксана Мысько, Сергей Долежнков и его адвокат Ольга Балашова согласились с таким правом фигурантов. Кроме того не все участники высказали свое мнение по поводу проведения заседания в режиме видеоконференции.

Прокурор Оксана Мысько Судьи Оксана Куценко, Николай Миняйло и Натальи Чебанова-Губарева Сергей Долженков с адвокатом Ольгой Балашовой и переводчиком

В итоге коллегия судей в составе Николая Миняйло, Оксаны Куценко и Натальи Чебановой-Губаревой огласила перерыв до 23 апреля 11:00 для получения мнения всех участников процесса для принятия решения о проведении заседания в режиме видеоконференции.

Напомним, что 18 сентября горсуд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы. Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. В начале ноября этого года появилась информация, что апелляцию на решение суда по «делу 2 мая» рассмотрят в Николаеве.