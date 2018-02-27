В Вознесенске злоумышленники, чтобы скрыть кражу, инсценировали разбой

В Вознесенском районе охранник одного из местных предприятий вместе с подельниками украл 150 метров силового кабеля с территории предприятия, инсценировав разбой.

Об этом сообщает пресс-служба Вознесенской местной прокуратуры.

В частности, установлено, что ночью 23 января на территорию предприятия проникли неизвестные и, угрожая охраннику предметом, похожим на обрез охотничьего ружья, связали его веревкой и завладели мобильным телефоном. После чего с территории предприятия неизвестные похитили силовой кабель и исчезли.

По данному факту Вознесенским отделом полиции начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 187 («Разбой») УК Украины.

Однако, позже правоохранителями установлено, что фактически это была инсценировка разбойного нападения и заведомо ложное сообщение о совершении преступления во избежание разоблачения кражи имущества предприятия.

Учитывая изложенное, уголовное преступление переквалифицировано с ч. 3 ст. 187 УК Украины на ч. 3 ст. 185 («Кража») УК Украины.

Сейчас установлены и задержаны трое мужчин, причастных к совершению указанного преступления, - охранник и двое его подельников. Ими оказались жители Вознесенска и Вознесенского района в возрасте 35, 36 и 40 лет. Двое из злоумышленников неоднократно уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных корыстных преступлений имущественной направленности.

Похищенным имуществом они распорядились по своему усмотрению - кабель сдали на металлолом.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проверяется причастность указанных лиц к совершению других аналогичных преступлений.

Напомним, что ночью в четверг, 22 февраля, сотрудники управления полиции охраны города Николаева задержали двоих мужчин, которые в подвале многоэтажного дома воровали телефонный кабель.