В Николаеве мужчина зарезал соседку во время застолья и только утром вызвал врачей 18+

В Ингульском районе Николаева мужчина зарезал свою соседку во время совместного распития спиртного.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, врачи сообщили полицейским, что в одной из квартир дома по улице Ноябрьской обнаружили мертвой 73-летнюю местную жительницу. Прибывшие инспекторы установили, что накануне вечером 54-летний мужчина пригласил женщину к себе домой, где организовал застолье.

Вскоре между соседями из-за чрезмерного количества выпитого возникла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил нож и начал наносить женщине удары. После он пошел отдыхать, и только утром вызвал врачей скорой помощи, которые и констатировали смерть его соседки.

Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Ранее сообщалось, что в Николаеве во время ссоры женщина ударила кухонным ножом своего мужа.