«Впервые в истории страны»: в Словакии неизвестные расстреляли журналиста-расследователя

В Словакии убили 27-летнего журналиста-расследователя Яна Кучака. Его застрелили вместе с супругой в собственном доме в населенном пункте Велка Мача.

Об этом сообщает «Reuters».

Убийство произошло между 22 и 25 февраля. Полицейские обнаружила тела журналиста и жены после того, как родственники сообщили, что они не выходят на связь.

Президент Словакии Андрей Киска потребовал незамедлительно расследовать убийство. Премьер-министр заявил, что преступление — это беспрецедентное нападение на свободу слова и демократию в Словакии.

Кучак — первый убитый журналист в Словакии за всю историю существования государства. Он работал на издание Aktuality.sk и специализировался на расследованиях уклонений от уплаты налогов. В полиции предполагают, что убийство Кучака связано с его профессиональной деятельностью.

В 2017 году он жаловался в полицию на угрозы со стороны словацкого предпринимателя, а потом говорил, что полиция никак не отреагировала.