«Сожалеть и извиняться»: в Харькове на суде у фигуранта смертельного ДТП обнаружили «шпаргалку» с подсказками

Участник жуткой аварии в центре Харькова Геннадий Дронов во время судебного заседания пользуется «шпаргалкой», в которой записано, что ему нужно говорить.

Записи водителя Volkswagen Touareg заметили журналисты NewsRoom.

«В первом пункте указано «Сожаление о случившемся», во втором – «Извинение перед погибшими», всего в списке более десяти пунктов, полностью исписанный лист A4. Обвиняемый, после того, как заметил интерес представителей СМИ, спрятал свои записи», - сообщает журналист.

По словам адвоката обвиняемого, список является личными пометками Геннадия Дронова, а не заранее подготовленным сценарием выступления.

Напомним, вечером 18 октября в Харькове автомобиль «Lexus» под управлением Елены Зайцевой «вылетел» на тротуар, и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Позже подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове Зайцева признала в суде свою вину.