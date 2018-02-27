Одесская мэрия обманом получила письмо в поддержку Труханова, - антикоррупционная прокуратура

Городские власти Одессы просили общественные организации подписывать письма-обращения в поддержку мэра Одессы Геннадия Труханова, чтобы предоставить их в суде по отстранению мэра от должности.

Об этом в судебном заседании 27 февраля заявил прокурор СПА Виталий Кравец, передает "Украинская правда".

Заседание Соломенского райсуда Киева 27 февраля началось с исследования документов по делу. Судья Дмитрий Кратко начал с исследования протоколов о снятии информации и копий документов о заграничных командировках Труханова, которые предоставило обвинение.

Среди документов защиты зачитал постановление об избрании Труханова мэром, распоряжение о его отпусках, копии дипломов и грамот Труханова и закончил благодарностями и письмами-обращениями жителей и различных организаций в поддержку Труханова.

После этого прокурор Кравец попросил приобщить к делу копию протокола допроса свидетеля, который заявил, что письмо от его организации мэрия Одессы получила обманным путем.

- Прошу приложить копию протокола допроса свидетеля Костина Сергея – это президент одесского благотворительного фонда "Дорога к дому". Соответствующее письмо в поддержку Труханова от этого БФ вами зачитывалось в перечне документов, предоставленных стороной защиты, - сказал Кравец.

Он процитировал несколько мест из протокола.

- С вашего позволения: "В воскресенье 18 февраля 18 года приблизительно в 20:0 мне на мобильный позвонила женщина, которая представилась работником социальной политики горсовета с просьбой подписать письмо в поддержку одесского городского головы Труханова с просьбой не отстранять его от занимаемой должности при рассмотрении в судебном заседании указанного вопроса. Я ей ответил, что нахожусь не в Одесе и не имею возможности ничего подписать. На этом наш разговор был окончен, - процитировал прокурор протокол.

Он добавил, что позже ему стало известно, что после этого представители мэрии обращались к другим работникам фонда.

- После того, как я отказал представителю горсовета в подписании каких-либо писем в поддержку Труханова, сотрудники горсовета перезвонили Киценко (я так розумію, це співробітник цього фонду) и сообщили, что она должна безотлагательно прибыть в горсовет с письмом, в котором содержится просьба фонда о дальнейшем сотрудничестве с горсоветом в сфере профилактики вич-инфекций. Киценко подготовила это письмо, с помощью факсимиле поставила подпись под моей фамилией и отвезла его начальнику здравоохранения Одесского горсовета, - продолжил читать Кравец.

По словам Костина, именно это письмо защита Труханова использовала, как документ в поддержку одесского головы.

- Хочу пояснить, что это письмо не является документом поддержки благотворительным фондом Труханова, и не является просьбой не отстранять его от занимаемой должности, и было направлено исключительно для продления сотрудничества, - процитировал протокол прокурор.

Он рассказал, что после этого в адрес фонда стали поступать угрозы.

- После размещения в СМИ факта опровержения поддержки мэра, на адрес фонда стали поступать угрозы от работников горсовета и депутатов о прекращении дальнейшего сотрудничества по всем направлениям нашей деятельности, - прочитал Кравец.

Прокурор предположил, что таким же образом защита Труханова могла получить и другие так называемые письма поддержки.

- Не хотел бы быть голословным и бросать тень на другую пачку этих документов, но, кажется, этот протокол допроса проливает свет на то, каким образом получались все эти характеристики и письма поддержки подозреваемого, - подытожил прокурор САП.

Защита Труханова сказала, что не знает, кто такой Костин, но знает, что есть письмо от фонда.

- Если есть руководитель организации и есть члены этой организации, то это не может быть мнение отдельного лица – это исключительно решение организации, - сказал защитник Труханова Александр Лысак.

Напомним, что ранее киевский суд отказал НАБУ в аресте мэра Одессы Труханова и отпустил его на поруки нардепа от БПП. Труханов подозревается в участии в махинациях вокруг продажи зданий одесского завода «Краян».