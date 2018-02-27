Киевский суд отказался отстранять от должности мэра Одессы Труханова

Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщает Нromadske.ua.

В комментарии журналистам Труханов заявил, что после решения суда планирует вернуться в Одессу для выполнения своих обязанностей.

"Я думаю, что должен работать. В то же время досудебное следствие идет, и я думаю, что я буду помогать следствию. Это позволит мне реализовать те проекты, которые принесут пользу Одессе. Я считаю правильным решение, что избранный людьми человек должен работать", - сказал он.

Из здания суда Труханова выводили в окружении большого количества полицейских во избежание повторения ситуации, которая произошла 22 февраля. В этот день его пытались избить представители националистических организаций, и полицейским пришлось вмешаться.

Напомним, что ранее киевский суд отказал НАБУ в аресте мэра Одессы Труханова и отпустил его на поруки нардепа от БПП. Труханов подозревается в участии в махинациях вокруг продажи зданий одесского завода «Краян».