В Одесской области николаевец похитил 64 тысячи гривен из магазина, в котором проходил стажировку

В Подольском районе Одесской области полиция задержала 18-летнего жителя Николаевской области, который во время стажировки в магазине сантехники похитил из сейфа суточную выручку.

Об этом сообщили в Подольском отделе полиции.

«В полицию обратился владелец магазина, который сообщил, что из сейфа неизвестный похитил 64 тысячи гривен. О местонахождении ключа от сейфа знали все сотрудники магазина. Полицейские заподозрили в случившемся молодого человека, который в течение трех суток проходил стажировку в магазине для дальнейшего трудоустройства».

- Сотрудники группы реагирования патрульной полиции в одном из отелей Подольска задержали подозреваемого. В номере, который снимал молодой человек, были обнаружены и изъяты похищенные деньги. Как оказалось, подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности по месту жительства, - рассказал заместитель начальника Подольского отдела полиции Анатолий Коневшинский.

Парень признался в содеянном и пояснил, что на похищенные деньги собирался поехать в столицу. Деньги вернули потерпевшему, продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Николаеве двое иностранцев с помощью считывающих устройств украли с банковских карточек более 600 тысяч гривен.