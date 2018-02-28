Полиция Аргентины подтвердила связь Ил-96 президента РФ с «кокаиновым делом»

Полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков Ил-96 управделами президента РФ из «кокаинового дела»

Об этом сообщает «Aviones En Ezeiza».

Самолет Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 4 декабря 2017 года прилетал в Буэнос-Айрес. Самолет принадлежит специальному летному отряду «Россия», который находится в ведении управделами президента и занимается перевозкой первых лиц государства. И именно на нем спецгруз поддельного кокаина — как дипломатический багаж — был доставлен в Москву.

27 февраля аргентинские силовики предоставили фотографии из Буэнос-Айреса, на которых виден бортовой номер российского самолета. Снимки присутствуют в материалах дела о раскрытии канала поставок наркотиков через посольство РФ.

В аргентинском блоге Aviones en Ezeiza в Twitter опубликована фотография самолета от 4 декабря 2017 года.

Este es el avión de la Federación Rusa en donde se cargaron las 12 valijas. Lo fotografiamos el 4 de diciembre de 2017 en Ezeiza. Ilyushin IL 96-300 RA-96023 de @rossiya_airline @GuilleLobo @infobae @edufeiok pic.twitter.com/htdGeJGYpA — Aviones En Ezeiza (@AvionesenEzeiza) 23 февраля 2018 г.

Российский блогер Рустем Адагамов разместил скриншот с сайта flightradar24.com, который подтверждает, что в это время российский лайнер находился в Буэнос-Айресе.

Самолет Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 был в начале декабря в Буэнос-Айресе, куда прилетел из столицы Бразилии, следует из данных с сайта http://flightradar24.com , который отслеживает передвижение самолетов

В свою очередь, Управление делами президента РФ заявило, что фотоматериалы могли сфальсифицировать.

О расследовании «кокаинового дела» в Аргентине стало известно в феврале 2018 года. По данным следствия, 13 декабря 2016 года сотрудник посольства России в республике обнаружил в складских помещениях здания дипмиссии 389 кг кокаина в чемоданах.

В декабре 2017 года груз был направлен «как дипломатический багаж на российском правительственном самолете», говорила министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич