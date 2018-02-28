В Николаеве отдали под суд организатора залов игровых автоматов – ему грозит штраф в 680 тысяч гривен

В Николаеве будут судить организатора игорного бизнеса, который выдавал себя за официального оператора государственных лотерей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 28-летнего николаевца, который организовал 6 игровых залов. 28 февраля обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу.

«С помощью специального программного обеспечения через интернет в залах предоставляли возможность посетителям пополнять личные денежные счета, делать ставки в азартных играх и получать деньги через кассу. Учреждения работали в течение полугода, и в ноябре 2017 года их деятельность была прекращена», - сообщили в прокуратуре.

Организатор залов игровых автоматов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 203-2 («Занятие игорным бизнесом») Уголовного кодекса Украины. За совершенное злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа в сумме 680 тысяч гривен.

Напомним, что ранее глава николаевской полиции признал, что ничего не может сделать с игровыми автоматами.