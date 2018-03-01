В США мать и дочь несколько раз ранили вооруженного грабителя, напавшего на их магазин

В США 22 февраля 36-летний Тайрон Ли, вооружившись дробовиком, попытался ограбить магазин алкогольных напитков в городе Талса. Мужчина потребовал у кассиров деньги, но они оказали ему сопротивление.

Об этом сообщает «Tjournal».

30-летняя Эшли и её мать Тина Ринг смогли незаметно добраться до пистолетов, спрятанных под прилавком, и несколько раз выстрелили в нападавшего. Кроме того, они попытались заблокировать двери, чтобы Ли не сумел скрыться.

- Всё, о чем я могла думать, было: «Не стреляй в Эшли. Не стреляй в Эшли». Как только он убрал дробовик и отошёл подальше, я просто начала давить на спусковой крючок пистолета, - сказала Тина Ринг.

После первой неудачной попытки ограбления Ли вернулся в магазин и попытался выбить пистолет из рук Ринг. Началась потасовка, в ходе которой грабителю всё же удалось обезоружить женщину, но дочери удалось отбить её. Она выстрелила нападавшему в спину, после чего вместе с матерью убежала в соседний дом.

Как сообщили местные СМИ, злоумышленнику удалось скрыться до прибытия полиции, однако полученные ранения вынудили его обратиться в больницу, где он и был задержан. В настоящее время он находится в реанимации, его состояние оценивается как критическое. В полиции подчеркнули, что Ли, вероятно, несёт ответственность за девять других ограблений, происходивших с начала года.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция разыскивает мужчину, который ограбил продавщицу в николаевском магазине.