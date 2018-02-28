На Николаевщине задержали двоих мужчин, которые украли более 800 метров телефонного кабеля

На Новоодесчине полицейские задержали двоих злоумышленников, которые за несколько месяцев украли более 800 метров кабеля «Укртелекома», причинив предприятию убытков на сумму более 20000 гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Личности злоумышленников и их местонахождение полицейские установили оперативным путем. 27 февраля правоохранители доставили воров, местных жителей 25-ти и 26-ти лет, в Новоодесский отдела полиции.

Из рассказа мужчин стало известно, что кабель связи ОАО «Укртелеком» они похищали,с целью сбыта на металлолом. За три месяца злоумышленники украли более 800 метров. По подсчетам предприятия, сумма причиненных убытков составляет 21000 грн.

В ходе проведения обысков в домовладениях злоумышленников полицейские изъяли части похищенного кабеля, а у одного из фигурантов нашли также 750 патронов калибра 5,45 мм, гранату РГД-5 и три запала к ней. Домовладелец пояснил, что привез боеприпасы из зоны проведения АТО еще в 2014 году, якобы просто забыв их выложить из багажа.

«На данный момент следователи Новоодесского отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 2 ст. 185 УК Украины («Кража»)», – говорится в сообщении.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу, после проведения которой будет решаться вопрос о сообщение владельцу вооружение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Следствие продолжается.

Напомним, что полицейские задержали в Николаеве похитителей телефонного кабеля.